В МО Украины заявили, что ВСУ переходят в наступление на некоторых направлениях

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Украина переходит к наступлению "на некоторых направлениях", сообщила замглавы Минобороны страны Анна Маляр в своем телеграм-канале.

По ее словам, оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Маляр также сообщила, что эпицентром боевых действий остается бахмутское направление.

При этом советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что масштабное контрнаступление еще не началось.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что армия Украины готова к проведению контрнаступления. При этом он затруднился ответить, сколько времени займет контрнаступление. По его словам, оно может пойти "по-разному".

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