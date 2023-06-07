Вице-премьер РФ Абрамченко назвала экоцидом уничтожение Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Администрация Новокаховского городского округа"

Подрыв Каховской ГЭС привел к затоплению очистных сооружений, скотомогильников и объектов размещения отходов. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

"Не могу не осудить действия киевского режима, уничтожившего Каховскую ГЭС и устроившего настоящий экоцид на территории Херсонской области. На сегодняшний день затоплены несколько населенных пунктов, большая вода угрожает более 20 тысячам мирных граждан, в том числе детей", – цитирует ее ТАСС.

Вице-премьер РФ пояснила, что на затопленной территории располагаются несколько уникальных природных комплексов, в числе которых национальный парк "Нижнеднепровский" и Гилея, утратившие свою рекомендационную ценность.

Подобные действия киевского режима, заявила Абрамченко, должны быть рассмотрены и осуждены представителями ООН. Киев, по ее словам, "ненавидит" жителей Крыма и подобными действиями обнулил конвенцию Европейской экономической комиссии ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер.

Абрамченко подчеркнула, что правительство РФ совместно с властями Херсонской области приняли необходимые меры для помощи людям и стабилизации ситуации в регионе. Россия, по ее словам, намерена обеспечить население водой и устранить последствия аварии.

Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Также режим ЧС был объявлен в Херсонской области.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.



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