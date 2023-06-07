Фото: телеграм-канал "Администрация Новокаховского городского округа"

Уровень Каховского водохранилища упал более чем на 3,5 метра, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Сам уровень Каховского водохранилища понизился более чем на 3,5 метра – в районах ближе к Энергодару и к Запорожской области", – сказал он в эфире "Соловьев Live".

Как уточнил Сальдо, по предварительным данным, от 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне подтопления в Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС.

Кроме того, из-за разрушений была подтоплена часть российских минных полей, добавил врио главы региона.

Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступные действия Киева, из-за которых была разрушена Каховская ГЭС. В ведомстве назвали произошедшее заранее спланированной диверсией Украины. Как добавила официальный представитель МИД Мария Захарова, ситуация с разрушением Каховской ГЭС должна стать предметом всемирного расследования.

Около 1,5 тыс человек вывезены из зоны подтопления после теракта на Каховской ГЭС