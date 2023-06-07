Ситуация с Каховской ГЭС может поменять планы Киева по контрнаступлению – СМИ

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Киев может изменить планы по контрнаступлению украинских войск из-за ситуации с Каховской ГЭС. Об этом сообщает телеканал CNN.

"Все, что могло быть запланировано <...>, вероятно, должно быть перепланировано <...>. Наводнение затронуло мосты и дороги в этом районе, поэтому их нельзя будет использовать так, как это планировалось ранее", – цитируется заявление неназванного посла европейской страны в США.

Он отметил, что Вашингтон и разведывательное сообщество Запада продолжают устанавливать стоящих за ударом по Каховской ГЭС.



Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Также режим ЧС был объявлен в Херсонской области.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

Около 1,5 тыс человек вывезены из зоны подтопления после теракта на Каховской ГЭС