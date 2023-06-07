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На Западе заранее заготовили материалы про удар по Каховской ГЭС. Там планировали встряхнуть общественность, которая стала забывать об украинском кризисе, сообщает радио КП со ссылкой на политического обозревателя Анатолия Кузичева.

Он отметил, что ситуацию с ГЭС Запад способен применить в качестве предлога для передачи Киеву истребителей F-16. По словам эксперта, украинские войска будут продолжать совершать теракты, пока у них есть средства и возможности.

В свою очередь, политолог Иван Мезюхо в разговоре с RT заявил, что западные и украинские комментаторы хотят сместить внимание с причастных в теракту.

"Очевидно, именно вооруженные формирования Украины разрушили Каховскую ГЭС. И именно они виновны в экологических последствиях, которые уже наступили после подрыва дамбы", – указал он.

Эксперт подчеркнул, что украинские центры информационно-психологических спецопераций начали распространять фейки о том, что подрыв Каховской ГЭС приведет к последствиям с водой в Крыму.

"Крым до спецоперации жил под жесткими условиями водной блокады, и никто в регионе не умер от жажды. Более того, пока работал Северо-Крымский канал, после 2022 года, на полуострове наполнили резервуары настолько, насколько это возможно. Поэтому очевидно, что украинская сторона спекулирует на этой теме", – резюмировал политолог.

ВСУ разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

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