Уровень воды в Новой Каховке понизился на 60 см

Фото: телеграм-канал "Главное в Каховке и Новой Каховке"

Уровень воды в Новой Каховке снизился на 60 сантиметров к 12:00 7 июня, однако вода продолжает прибывать в районах, которые находятся ниже по течению Днепра. Об этом заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

Он отметил, что более 30 тысяч кубических метров сбрасывается вниз по течению. По его словам, в настоящее время ведется эвакуация жителей.

"За вчерашний день мы 17 человек на лодках вывезли, которых пришлось эвакуировать с крыш. Сейчас продолжается эвакуационная миссия. Доставлены плавсредства от МЧС", – цитирует главу города РИА Новости.

По данным МЧС РФ по Херсонской области, уровень воды в Новокаховском округе упал на 31 сантиметр.

ВСУ разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Также режим ЧС был объявлен в Херсонской области.

Также стало известно о затоплении национального парка в Херсонской области. В результате случившегося тысячи животных оказались уничтожены.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

В Новой Каховке начали включать электричество