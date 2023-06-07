12:30Политика
Сальдо заявил, что после разрушения Каховской ГЭС военная ситуация сложилась в пользу РФ
Фото: kremlin.ru
Оперативно-тактическая ситуация после подрыва Каховской ГЭС сложилась в пользу российской армии. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам врио главы региона, подобными действиями Киев пытался отвлечь внимание от больших потерь украинской армии в зоне спецоперации. Однако катастрофа не даст никаких преимуществ ВСУ, заявил Сальдо.
"Они сами себе навредили этим. Потому что расчет был на то, что подрыв плотины даст какое-то стратегические или оперативное преимущество ВСУ", – сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live", подчеркнув, что Украина не сможет ничего сделать.
Теперь, по словам Сальдо, Вооруженные силы (ВС) РФ имеют простор, по которому видно, кто и как пытается пересечь Днепр. Пройти по дну Каховского водохранилища для украинских войск будет невозможно.
Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.
Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Также режим ЧС был объявлен в Херсонской области.
В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.
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