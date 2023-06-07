Национальный парк затопило в Херсонской области

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Нижнеднепровский национальный парк, где находятся тысячи животных, ушел под воду после разрушения Каховской ГЭС. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"Затоплен Нижнеднепровский национальный парк. Тысячи зверей, которые там находились, конечно, тоже уничтожены. Масштабы катастрофы огромные", – подчеркнул он.

Согласно информации, площадь парка составляет 80 тысяч гектаров. На ее территории располагаются более 70 видов редких животных.

ВСУ разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Также режим ЧС был объявлен в Херсонской области.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

Более 30 тыс куб метров ежесекундно сбрасывается из Каховского водохранилища – Леонтьев