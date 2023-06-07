Матвиенко назвала терактом и военным преступлением удар ВСУ по Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Администрация Новокаховского городского округа"

Удар ВСУ по Каховской ГЭС является военным преступлением и терактом, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Разрушение плотины Каховской электростанции – это террористический акт и чудовищное военное преступление, причем заранее спланированное, продуманное, которое привело к очень серьезной, масштабной гуманитарной и экологической катастрофе", – приводит ТАСС ее слова.

По мнению председателя Совфеда, последствия разрушения Каховской ГЭС испытает на себе "не одно поколение" жителей региона.

ВСУ разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В результате разрушения, по предварительным данным, от 22 до 40 тысяч человек оказались в зоне подтопления в Херсонской области. Полностью ушел под воду национальный парк в Херсонской области. На 80% подтопило территорию Голой Пристани.

Кроме того, уровень Каховского водохранилища упал более чем на 3,5 метра.

В Новой Каховке начали частично включать электричество