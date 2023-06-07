В Херсонской области сообщили о подтоплении Голой Пристани почти на 80%

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Голая Пристань в Херсонской области оказалась подтоплена почти на 80%. В некоторых районах города вода дошла до крыш, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Согласно информации, власти города планируют провести эвакуацию 1–1,5 тысячи жителей 7 июня.

Вооруженные силы Украины разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Также режим ЧС был объявлен в Херсонской области.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

Такер Карлсон оценил ситуацию с подрывом Каховской ГЭС