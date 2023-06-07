Пострадавшим в результате ЧС на Каховской ГЭС выплатят от 10 до 50 тыс рублей

Фото: телеграм-канал Baza

Пострадавшие в результате подтоплений из-за разрушения Каховской ГЭС получат от 10 до 50 тысяч рублей. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Вводим в регионе режим ЧС регионального уровня. Это даст возможность оперативно начать выплаты пострадавшим по 10 и 50 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба", – уточнил он.

Алексеенко добавил, что выплаты организует областной Минсоцтруд. Для их перечисления жителям подтопленных районов откроют банковские счета.

ВСУ разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Также режим ЧС был объявлен в Херсонской области.

Также стало известно о затоплении национального парка в Херсонской области. В результате случившегося тысячи животных оказались уничтожены.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

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