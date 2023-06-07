Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию по Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/экстренные службы Херсонской области

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС. Во время беседы Эрдоган предложил Зеленскому создать международную комиссию по расследованию взрыва. Об этом сообщает канцелярия турецкого президента.

"Президент Эрдоган заявил, что может быть создана комиссия с участием экспертов противоборствующих сторон (России и Украины. – Прим. ред.), ООН и международного сообщества, включая Турцию, для проведения обстоятельного расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС", – цитирует ТАСС .

Эрдоган добавил, что в этой ситуации Турция готова сделать все, что в ее силах. Также переговоры можно использовать для урегулирования вопроса, как в случае с зерновым коридором, заключил он.

Дамба Каховской ГЭС, находившаяся на Днепре, была разрушена ВСУ в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев посчитал произошедшее терактом.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, диверсия связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

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