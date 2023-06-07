Эрдоган обсудил по телефону с Путиным разрушение Каховской ГЭС

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Владимиром Путиным подрыв плотины Каховской ГЭС в формате телефонного звонка и предложил создать международную комиссию, чтобы расследовать инцидент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

"Президент Эрдоган заявил о важности проведения всестороннего расследования взрыва на плотине Каховской ГЭС, чтобы не осталось никаких сомнений. Он заявил, что может быть создана комиссия с участием российских и украинских экспертов, ООН и международного сообщества, включая Турцию", – указано в уведомлении.

Отмечается, что лидеры стран также уделили внимание зерновой сделке. Эрдоган выразил приверженность консультациям с ООН по устранению препятствий для экспорта российского зерна и удобрений.

Ранее стало известно, что Эрдоган сделал аналогичное предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому. Турецкий президент добавил, что в этой ситуации Турция готова сделать все, что в ее силах. Также переговоры можно использовать для урегулирования вопроса, как в случае с зерновым коридором, заключил он.

ВСУ взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал случившееся терактом.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, диверсия связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

СМИ сообщили о подтоплении Херсона после разрушения Каховской ГЭС