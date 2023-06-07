Более 30 населенных пунктов в трех округах затопило после разрушения плотины Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

35 населенных пунктов подверглись затоплению после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

По его словам, из затопленных территорий эвакуировали 1,5 тысячи человек. Для приема людей создали 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест. На помощь прибыли сотрудники и спецтехника МЧС России.

По данным Сальдо, затоплены оказались населенные пункты трех округов региона.

Новокаховский городской округ:

Новая Каховка, Таврийск, Плодовое, Днепряны, Корсунка, Новые Лагеря, Песчаное, Райское, Масловка, Обрывка, Тополевка.

Голопристанский муниципальный округ:

Голая Пристань, Гладковка, Малые Копани, Таврийское, Старая Збурьевка, Забарино, Кардашинка, Большая Кардашинка, Малая Кардашинка, Коханы, Новая Збурьевка, Белогрудово.

Алешкинский муниципальный округ:

Алешки, Солонцы, Подстепное, Песчановка, Казачьи Лагеря, Крынки, Пролетарка, Великие Копани, Новая Маячка, Подо-Калиновка, Счастливое, Кинбурнская коса.

Сальдо отметил, что в верховьях зоны затопления у Новой Каховки вода начала спадать, в низовьях – у Алешек и Голой Пристани – 7 июня ожидается максимум наводнения. Врио губернатора считает, что после этого начнется спад воды.

"Самые сложные часы мы уже пережили. Система оказания помощи населению налажена и работает хорошо. Ситуация в зоне подтопления находится под контролем, данных о жертвах среди гражданского населения на этот час не поступало", – заключил он.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена ВСУ в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал инцидент терактом.

В этот же день местные власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Позднее его объявили и в Херсонской области.

Ситуацию прокомментировали в МИД РФ, где призвали мировое сообщество осудить действия Украины, в результате которых была разрушена гидроэлектростанция. В министерстве подчеркнули, что диверсия стала причиной гуманитарной и экологической катастрофы.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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