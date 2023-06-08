Зеленский признал, что у Киева нет доказательств о причастности РФ к ЧП на Каховской ГЭС

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Киев не располагает доказательствами о причастности российской стороны к катастрофе на Каховской ГЭС. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bild.

Вместе с тем он заявил, что Украина сможет собрать необходимые доказательства, если будет на месте происшествия. По его словам, к этому также следует привлечь международных экспертов.

Зеленский также добавил, что Киев еще в прошлом году располагал информацией о том, что в районе ГЭС "должно что-то произойти".

Дамба Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Позже режим ЧС был объявлен в Херсонской области.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев совершил теракт на Каховской ГЭС, чтобы не дать российской армии перейти к наступательным действиям.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

Киев совершил теракт на Каховской ГЭС с целью не допустить наступления ВС РФ – Шойгу