Пик наводнения после прорыва Каховской ГЭС смещается от Алешек к Голой Пристани – власти

Фото: телеграм-канал "Андрей Алексеенко"

Ликвидация последствий стихии после разрушения Каховской ГЭС продолжается. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Он рассказал, что на данный момент местная группировка спасателей МЧС РФ была увеличена до 428 человек и 188 единиц техники. Кроме того, в области были мобилизованы все грузовики повышенной проходимости и автобусы.

По словам Алексеенко, в Новой Каховке вода постепенно уходит. Одновременно с этим пик наводнения смещается от Алешек к Голой Пристани, а самая сложная ситуация наблюдается в прибрежных селах и городских кварталах этих территорий.

"Во многие места сейчас не добраться даже на спецтехнике – только на лодках. Спасатели работают безостановочно, но людей, кому нужна помощь, очень много. Расстояния между населенными пунктами большие", – подчеркнул председатель правительства региона.

Алексеенко добавил, что спасательная операция по-прежнему проходит под регулярными обстрелами со стороны Украины с правого берега, во многих местах нарушена связь. Дополнительная сложность заключается в том, что скорость течения Днепра выросла в 10 раз.

Только в Голой Пристани 7 июня было эвакуировано более тысячи человек. По словам Андрея Алексеенко, на вечернем штабе было принято решение о закреплении за каждым затопленным районом куратора из числа зампредов правительства области, которые будут координировать все задачи на месте.

ВСУ разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня. Также режим ЧС был объявлен в Херсонской области.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

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