Путин поручил главе МЧС организовать помощь людям в зоне затопления в Херсонской области

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Владимир Путин поручил организовать работу по оказанию помощи жителям в зоне затопления в Херсонской области. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Соответствующее поручение президент дал главе МЧС РФ Александру Куренкову.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена украинскими силами в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Позднее режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

В свою очередь, в МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступные действия Украины, в результате которых была разрушена Каховская ГЭС. В ведомстве заявили, что диверсия привела к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе.

Стало известно, что в результате диверсии подтопило около 15 тысяч домовладений в Херсонской области. Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что пострадавшие в результате подтоплений получат от 10 до 50 тысяч рублей.



Сотрудники МЧС доставят помощь в Херсонскую область после разрушения Каховской ГЭС