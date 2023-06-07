Комплекс мер по избежанию вспышек инфекций начали проводить в Херсонской области

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В Херсонской области начали реализовывать комплекс противоэпидемических мер, чтобы не допустить распространения инфекций после разрушения Каховской ГЭС. Об этом пишет RT со ссылкой на главу правительства региона Андрея Алексеенко.

"Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций", – рассказал он.

На территории региона соберут и утилизируют погибших животных, проведут уборку и мероприятия по дезинфекции.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена украинскими силами в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Позднее режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

В свою очередь, в МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступные действия Украины, в результате которых была разрушена Каховская ГЭС. В ведомстве заявили, что диверсия привела к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.



Режим ЧС регионального уровня вводят в Херсонской области