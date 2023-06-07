Около 15 тысяч домовладений подтопило в Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Около 15 тысяч домовладений подтопило в Херсонской области после диверсии на Каховской ГЭС, заявила глава областного Минтруда Алла Бархатнова в эфире ТРК "Таврия".

"Порядка 15 тысяч подтопленных домовладений. Мы понимаем, какой масштаб трагедии <...> сотворила Украина", – сообщила она.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена украинскими силами в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Позднее режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что 35 населенных пунктов подверглись затоплению после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. По его словам, из затопленных территорий эвакуировали 1,5 тысячи человек. Для приема людей создали 48 пунктов временного размещения на 2,7 тысячи мест.

В свою очередь, председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что пострадавшие в результате подтоплений получат от 10 до 50 тысяч рублей.



СМИ сообщили о подтоплении Херсона после разрушения Каховской ГЭС