Глава "Росатома" сообщил, что персонал ЗАЭС готов к возможной потере охлаждающей воды

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Сотрудники Запорожской АЭС (ЗАЭС) готовы к сценарию возможной потери необходимого количества воды. Об этом сообщил гендиректор компании "Росатом" Алексей Лихачев в эфире Пятого канала.

По его словам, персонал станции просчитывал подобный риск-сценарий с первых дней работы на АЭС, поэтому работники готовы к этому как с технологической, так и с организационной точек зрения.

Лихачев также объяснил, что пункт охлаждения не связан напрямую с руслом реки. Помимо этого, на станции готовы запасные варианты водоснабжения через подземные скважины небольших рек. Глава "Росатома" заключил, что ситуация на ЗАЭС в течение нескольких месяцев не изменится.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуарах ЗАЭС снижается на 5–7 сантиметров в час. Он объяснил, что у станции есть система охлаждения. Для этого на ЗАЭС установлены специальные резервуары и предусмотрены каналы, по которым осуществляется циркуляция воды.

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