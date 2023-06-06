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В Росатоме заявили об отсутствии угрозы безопасности ЗАЭС после прорыва Каховской ГЭС
Фото: министерство обороны РФ
Угрозы безопасности Запорожской АЭС в связи с прорывом Каховской ГЭС на данный момент не наблюдается, сообщается в телеграм-канале официального издания российской атомной отрасли "Страна Росатом".
Отмечается, что ситуация контролируется персоналом станции. Пять блоков Запорожской АЭС находятся в режиме холодного останова, еще один – в режиме горячего останова. Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метра.
По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, вода, которая охлаждает бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива, – это замкнутый контур, не имеющий контакта с окружающей средой и водой Каховского водохранилища.
Он подчеркнул, что система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками.
Ранее в администрации Новокаховского городского округа сообщили об отсутствии угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода.
По словам местных властей, подтопления наблюдаются на территориях дачных поселков Цюрупинск и Голая Пристань. Максимально уровень воды может подняться до 12 метров. Сейчас жителей в населенных пунктах нет.
В администрации округа уверены, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха". Мэр города Владимир Леонтьев, в свою очередь, сообщил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся до пяти метров. Затоплению подверглись прибрежные зоны.
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