В Росатоме заявили об отсутствии угрозы безопасности ЗАЭС после прорыва Каховской ГЭС

Фото: министерство обороны РФ

Угрозы безопасности Запорожской АЭС в связи с прорывом Каховской ГЭС на данный момент не наблюдается, сообщается в телеграм-канале официального издания российской атомной отрасли "Страна Росатом".

Отмечается, что ситуация контролируется персоналом станции. Пять блоков Запорожской АЭС находятся в режиме холодного останова, еще один – в режиме горячего останова. Уровень воды в пруду-охладителе не изменился и составляет 16,67 метра.

По словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, вода, которая охлаждает бассейны выдержки отработавшего ядерного топлива, – это замкнутый контур, не имеющий контакта с окружающей средой и водой Каховского водохранилища.

Он подчеркнул, что система отвода тепла к конечному поглотителю может пополняться как водой Каховского водохранилища, так и несколькими альтернативными источниками.

Ранее в администрации Новокаховского городского округа сообщили об отсутствии угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала, по которому из Херсонской области в Крым поставляется вода.

По словам местных властей, подтопления наблюдаются на территориях дачных поселков Цюрупинск и Голая Пристань. Максимально уровень воды может подняться до 12 метров. Сейчас жителей в населенных пунктах нет.

В администрации округа уверены, что украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ольха". Мэр города Владимир Леонтьев, в свою очередь, сообщил, что уровень воды в Новой Каховке поднялся до пяти метров. Затоплению подверглись прибрежные зоны.