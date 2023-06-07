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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на разрушение Каховской ГЭС. Его слова приводит Bild.

Президент Украины сказал, что не может быть благодарен международным организациям, поскольку, по его словам, они решили не оказывать помощь в данной ситуации. Зеленский отметил, что глава МВД страны Денис Монастырский доложил ему о том, что Красный Крест и ООН так и не дали ответа.

"Мы не получили ответа. Я в шоке. А если и была реакция, то очень дипломатичная", – высказался он.

Зеленский назвал происшествие на Каховской ГЭС трагедией и катастрофой. Украинский лидер обвиняет российскую сторону в случившемся.

Что касается наступления украинской армии, Зеленский ушел от прямого ответа на этот вопрос. При этом он заявил, что все почувствуют, когда ВСУ перейдут в наступательные действия.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня. В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев совершил теракт на Каховской ГЭС, чтобы не дать российской армии перейти к наступательным действиям.

В свою очередь, в МИД РФ призвали мировое сообщество осудить преступные действия Украины, в результате которых была разрушена Каховская ГЭС. В ведомстве заявили, что диверсия привела к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.



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