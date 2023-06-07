Гросси заявил о снижении уровня воды в резервуарах ЗАЭС на 5–7 сантиметров в час

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Уровень воды в резервуарах Запорожской атомной электростанции снижается на 5–7 сантиметров в час, рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он объяснил, что у станции есть система охлаждения. Для этого на ЗАЭС установлены специальные резервуары и предусмотрены каналы, по которым осуществляется циркуляция воды. Гросси предупредил, что может сложиться опасная ситуация, если запас воды иссякнет.

"Как я говорил, не то что существует неизбежный риск иссякания воды, но ситуация серьезная. Мы наблюдаем уменьшение (уровня воды. – Прим. ред.) между 5 и 7 сантиметрами в час, она стабильно идет вниз", – сообщил он в эфире CNN.

Однако глава МАГАТЭ заверил, что воды для охлаждения станции хватит еще на месяц.

6 июня Гросси сообщил, что уровень воды в резервуаре, который используется для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС.

Позднее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что уровень воды в районе ЗАЭС упал на 2,5 метра. По его словам, ожидается его дальнейшее снижение до 7 метров.

В свою очередь, член Общественного совета Минэнергетики РФ Владимир Тетельмин предупредил, что разрушение Каховской ГЭС может привести к нарушению работы Запорожской АЭС.

Дамба Каховской ГЭС была разрушена украинскими силами в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.



Сброс воды в Каховке не повлияет на безопасность Запорожской АЭС