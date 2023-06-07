В МИД РФ пообещали жесткий ответ на любые атаки Киева на Запорожскую АЭС

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия будет жестко отвечать на атаки Украины по Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на ЗАЭС, критически важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и город Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семей", – уточнила она.

30 мая глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН представил пять принципов по защите Запорожской АЭС. Он сообщил, что ЗАЭС за последние 15 месяцев отключалась от основного питания 7 раз, и назвал везением то, что на станции до сих пор не было ядерных аварий.

До этого говорилось, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) следят за произошедшим на Каховской ГЭС и не фиксируют угроз Запорожской АЭС.

ВСУ разрушили дамбу Каховской ГЭС, расположенной на Днепре, в ночь на 6 июня. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В Кремле назвали разрушение Каховской ГЭС преднамеренной диверсией киевских властей. Она, по словам Дмитрия Пескова, связана с тем, что Киев не добивается целей в контрнаступлении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

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