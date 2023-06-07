Число инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС вырастет в несколько раз

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Число инспекторов Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС увеличится, сообщил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа, которого цитирует ТАСС.

Он уточнил, что оно вырастет в несколько раз.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на следующей неделе возглавит миссию по ротации экспертов агентства на Запорожской АЭС на фоне ситуации вокруг разрушения Каховской ГЭС. Он также отметил, что присутствие экспертов агентства на станции будет усилено.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

В общей сложности на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. На место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

В ООН заявили, что готовы оказать необходимое содействие пострадавшим в зоне разрушения Каховской ГЭС, однако это будет непросто.

Новости часа: присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС будет усилено на фоне ситуации с Каховской ГЭС