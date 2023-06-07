Глава МАГАТЭ возглавит ротацию экспертов миссии на ЗАЭС после ЧП на Каховской ГЭС

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что на следующей неделе возглавит миссию по ротации экспертов агентства на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на фоне ситуации вокруг разрушения Каховской ГЭС. Об этом он написал в Twitter.

Глава МАГАТЭ также отметил, что присутствие экспертов агентства на станции будет усилено.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре, который используется для охлаждения ЗАЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

В общей сложности на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. На место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.

В ООН заявили, что готовы оказать необходимое содействие пострадавшим в зоне разрушения Каховской ГЭС, однако это будет непросто.

Новости часа: присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС будет усилено на фоне ситуации с Каховской ГЭС