Глава МАГАТЭ заявил, что уровень воды в резервуаре для охлаждения ЗАЭС серьезно упал

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Уровень воды в резервуаре, который используется для охлаждения Запорожской АЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС, сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

По его словам, уровень воды в резервуаре в 08:00 составлял 16,4 метра, а падение уровня воды ниже отметки 12,7 метра может прервать ее закачку.

Ранее МАГАТЭ заявило, что ситуация с Каховской ГЭС пока не представляет угрозы Запорожской АЭС, эксперты организации следят за обстановкой.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины подорвали плотину Каховской ГЭС на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что удары по станции являются терактом.

В общей сложности на территории подтопления могут находиться около 14 населенных пунктов, в которых живут порядка 22 тысяч человек. В этом списке оказались Песчановка, Алеши, Солонцы, Коханы, Белогрудовое и другие. Уточняется, что на место ЧП отправили три группы сотрудников МЧС России.

Оперативные службы Новокаховского городского округа начали эвакуацию в нескольких населенных пунктах региона. По словам Леонтьева, вода продолжает прибывать в Новую Каховку, она поднялась более чем на 10 метров.

Мэр Новой Каховки рассказал о состоянии Каховской дамбы