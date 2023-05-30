Глава МАГАТЭ представил СБ ООН проект соглашения по защите ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил на заседании Совета Безопасности ООН пять принципов по защите Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

Гросси выступил за запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива. Он также подчеркнул, что станция не должна использоваться для размещения военного персонала и тяжелых вооружений.

Глава МАГАТЭ также призвал защитить все структуры ЗАЭС, которые необходимы для работы станции, от нападений и диверсий.

"Нельзя предпринимать действия, подрывающие эти принципы", – заявил он.

Кроме того, Гросси сообщил, что ЗАЭС за последние 15 месяцев отключалась от основного питания и переходила на резервные дизельные генераторы 7 раз. Он заявил, что считает везением то, что на станции до сих пор не было ядерных аварий.

Ранее Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ следит за применением ядерных материалов на Украине. По его словам в МАГАТЭ продолжают работу, чтобы не допустить использования ядерного материала в военных целях.