Эксперт объяснил, чем грозит разрушение Каховской ГЭС

Фото: телеграм-канал "Главное в Каховке и Новой Каховке"

Пострадать от разрушения Каховской ГЭС могут оба берега Днепра, а также Запорожская АЭС. Об этом в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" сообщил доктор технических наук, член Общественного совета Минэнергетики РФ Владимир Тетельмин.

"Если произойдет глубокая сработка водохранилища, от того, что вода утекает в избыточных количествах, то могут осушиться водозаборы. Они питают водой и населенные пункты, и Запорожскую атомную станцию", – пояснил специалист.

Несмотря на то что шесть реакторов ЗАЭС заглушены, продолжил Тетельмин, им необходимо мощное охлаждение. Таким образом, разрушение дамбы Каховской ГЭС может повлечь нарушение работы атомной станции.

Кроме того, эксперт уверен, что ГЭС придется восстанавливать или строить заново, поскольку водохранилище обеспечивает водоснабжение Крыма. Он предположил, что ситуация разрешится спустя 2–3 дня.

В ночь на 6 июня украинские войска совершили диверсию на плотине Каховской ГЭС, расположенной на Днепре. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал атаку терактом.

В зоне подтопления оказались порядка 14 населенных пунктов, в которых проживают около 22 тысяч человек. В некоторые населенные пункты отправили отряды спасателей.

Леонтьев заявил, что вода, поднявшаяся после разрушения плотины, опустится до стандартного уровня в течение 72 часов. Позже власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования установлен с 12:00 6 июня.

В администрации Херсонской области в последующем отметили, что жителей Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации в связи с повышением уровня воды после повреждения дамбы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инцидент, назвал его преднамеренной диверсией. Атака, подчеркнул политик, связана с тем, что украинская сторона не добивается целей в контрнаступлении.

После произошедшего Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.



Google отметил на картах зоны подтопления из-за разрушений на Каховской ГЭС