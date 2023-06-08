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Пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом рассказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

"Сегодня сообщили, что из семи человек, которые занимались выпасом скота, пятеро утонули. Сейчас занимаемся эвакуацией двух оставшихся", – заявил он в эфире программы "Соловьев Live".

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. В свою очередь, Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен в Херсонской области.

Подтоплены оказались свыше 14 тысяч домов. Под воду опустились территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад.

Сейчас продолжается эвакуация жителей. В общей сложности эвакуированы 4 280 человек. Среди них более 170 детей и 42 маломобильных человека. 29 пострадавших пришлось госпитализировать.

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