Число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи

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Число погибших после разрушения Каховской ГЭС возросло до семи человек. Двое мирных жителей погибли в результате удара ВСУ по эвакуационной зоне в Голой Пристани, сообщил в своем телеграм-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, с затопленных территорий региона эвакуировали уже 5 тысяч человек. Сальдо отметил, что основной пик подъема воды после разрушения ГЭС пройден, однако вода присутствует на территориях двух муниципальных округов. По его мнению, прямой ущерб от разрушений зданий может составить более 1,5 миллиарда рублей.

"Только после полного схода воды предстоит приступить к расчетам объемов ущерба и оценке сложившейся ситуации", – уточнил Сальдо.

Мирных жителей эвакуируют при помощи 121 автобуса. Гуманитарную помощь направляют в регион через МЧС РФ, общественные организации, благотворительные фонды и политические партии, написал он.

Врио главы региона добавил, что спад воды заметен в Новокаховском городском округе, однако территории в Алешкинском и Голопристанском округах по-прежнему затоплены. Он подчеркнул, что всего госпитализировали 62 жителя.

"На первом этапе ликвидации последствий восстановим нарушенное водоснабжение, размытые дороги, жизненно важную инфраструктуру. Объем работы большой, поэтому о снятии режима ЧС заявлять еще очень преждевременно", – считает Сальдо.

Главному управлению МЧС региона поручили выполнить подомовой обход и подготовить мотопомпы для откачки воды. Врио губернатора Херсонской области указал, что обеззараживание территорий будет осуществлять российская армия.

Сальдо резюмировал, что почти вся зона подтопления находится в 15-километровой зоне от линии боев, где происходят обстрелы со стороны ВСУ.

Дамба Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. Российские власти утверждают, что это сделала украинская сторона. С их мнением согласен в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.

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