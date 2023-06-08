Путин и Сальдо обсудили обстановку в регионе после диверсии на Каховской ГЭС

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Владимир Путин провел телефонные переговоры с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо, они обсудили ситуацию в регионе после диверсии на дамбе Каховской ГЭС, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Путин поручил МЧС РФ оказать помощь местному населению в связи с произошедшим.

"Президент Путин дал поручение МЧС по оказанию всей необходимой помощи домохозяйствам, пострадавшим от наводнения, в полном соответствии с нормами РФ", – передает слова Пескова РИА Новости.

Помимо этого, российский лидер в результате разговора с Сальдо поручил провести анализ потребностей региона, которые возникли в связи с диверсией на Каховской ГЭС и последующим наводнением, резюмировал представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что спасатели ведут самоотверженную работу в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Он добавил, что они продолжают оказывать помощь при обстрелах.

По его словам, доклады из этого района приходят Путину, который держит ситуацию на контроле.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

В этот же день власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС был объявлен и в Херсонской области.

Более 14 тысяч домов оказались подтоплены. Под воду опустились территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад. Кроме того, сообщалось о пяти погибших.

В данный момент продолжается эвакуация жителей. В общей сложности эвакуированы 4 280 человек. Среди них – более 170 детей и 42 маломобильных человека.

Известно о пяти погибших, 60 человек были госпитализированы.



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