Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС выросло до 60

Фото: МЧС России

Количество госпитализированных с подтопленных территорий после разрушения Каховской ГЭС выросло до 60. Об этом рассказала вице-губернатор Херсонской области Татьяна Кузьмич.

"Сейчас уже до 60 человек доходит. Как правило, это маломобильные граждане", – заявила она в эфире телеканала "Россия 24".

Дамба Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. Российские власти утверждают, что это сделала украинская сторона. С их мнением согласен в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом. Позже российская сторона возбудила уголовное дело.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.

Под водой оказались более 14 тысяч домов. В итоге затопило территорию Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больницу и детский сад. Позже поступила информация о жертвах – погибли пять человек.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо поручил кабмину региона выработать порядок выплаты компенсаций после ЧС на Каховской гидроэлектростанции.

На данный момент продолжается эвакуация местного населения. Спасатели вывезли 4 280 человек. Среди них – более 170 детей и 42 маломобильных человека.

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