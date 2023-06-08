Совфед призвал парламенты мира дать оценку удару Киева по Каховской ГЭС

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Совет Федерации призвал парламенты мира оценить преступление Киева на Каховской ГЭС, а также сконцентрировать усилия на предупреждении международных терактов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Совфеда.

"Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации призывает парламенты государств мира дать принципиальную оценку очередному преступлению киевского режима", – говорится в заявлении.

Дамба Каховской ГЭС была взорвана в ночь на 6 июня. Российские власти утверждают, что это сделала украинская сторона. С их мнением согласен в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

Власти ввели режим ЧС на территории Новокаховского городского округа. Местный уровень реагирования был установлен с 12:00 6 июня. Режим ЧС также был объявлен и в Херсонской области.

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