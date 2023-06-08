Уровень воды в Новой Каховке после прорыва на Каховской ГЭС снизился на 1,3 метра

Фото: телеграм-канал "Новая Каховка.ру"

Уровень воды в городе Новая Каховка Херсонской области снизился на 1,3 метра после прорыва дамбы Каховской ГЭС.

Уровень воды продолжает снижаться, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС России.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. В свою очередь, глава Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

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