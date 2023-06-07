Секретарь СНБО Данилов заявил, что контрнаступление ВСУ еще не началось

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Запланированное контрнаступление Вооруженных сил Украины еще не началось. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова.

"Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, они увидят его", – подчеркнул он.

6 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим в течение трех суток предпринял обещанное наступление на разных участках фронта. По его словам, 4 июня ВСУ силами 23-й и 31-й механизированных бригад пытались наступать на пяти направлениях, но успеха не добились.

Глава Минобороны отметил, что попытки наступления ВСУ были сорваны, противник остановлен. Киевский режим не добился своих целей, а понес "значительные и несопоставимые потери".

ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении с утра 4 июня. В Минобороны заявили, что противник в нем задействовал шесть механизированных и два танковых батальона. Его целью назвали прорыв обороны на наиболее уязвимом, по мнению украинской стороны, участке фронта.

ВСУ продолжили терять людей и технику на южнодонецком направлении