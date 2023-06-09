Три человека пострадали при ночных обстрелах Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Три человека пострадали в результате ночных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Кроме того, зафиксированы повреждения многоквартирного дома и частных домов в поселке Разумном.

"С утра, как и всегда, начнем поквартирный обход: зафиксируем разрушения, повреждения и будем стараться быстро приступать к восстановлению", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Разрушения жилого фонда также произошли в Шебекине, однако провести там осмотр пока не представляется возможным из-за частых обстрелов, добавил глава области.

Однако как только они закончатся, власти сделают все возможное, чтобы люди вернулись в свое жилье, пообещал Гладков.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области. По словам губернатора региона, есть повреждения производственной базы.

Лидер партии ЛДПР и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий выступил с предложением освободить жителей Белгородской области от уплаты налогов минимум на год.

Жители Шебекина рассказали об обстановке в городе