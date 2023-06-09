07:26Происшествия
Три человека пострадали при ночных обстрелах Белгородской области
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Три человека пострадали в результате ночных обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Кроме того, зафиксированы повреждения многоквартирного дома и частных домов в поселке Разумном.
"С утра, как и всегда, начнем поквартирный обход: зафиксируем разрушения, повреждения и будем стараться быстро приступать к восстановлению", – написал Гладков в своем телеграм-канале.
Разрушения жилого фонда также произошли в Шебекине, однако провести там осмотр пока не представляется возможным из-за частых обстрелов, добавил глава области.
Однако как только они закончатся, власти сделают все возможное, чтобы люди вернулись в свое жилье, пообещал Гладков.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли село Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе Белгородской области. По словам губернатора региона, есть повреждения производственной базы.
Лидер партии ЛДПР и председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий выступил с предложением освободить жителей Белгородской области от уплаты налогов минимум на год.
Жители Шебекина рассказали об обстановке в городе
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