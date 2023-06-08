08 июня, 21:40Происшествия
Средства ПВО РФ сбили две цели на подлете к Белгороду
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Российская система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели на подлете к Белгороду. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате, предварительно, никто не пострадал.
"Осколками повреждены крыша частного жилого дома и автомобили", – уточнил Гладков.
Он подчеркнул, что оперативные службы продолжают подворовой обход.
Ранее Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, но есть повреждения производственной базы. Кроме того, осколки от снарядов повредили газовую трубу.
До этого губернатор региона рассказал, что ВСУ обстреляли два населенных пункта в Краснояружском районе Белгородской области. По его словам, атаку киевский режим осуществил с помощью дронов-камикадзе.
В результате атаки беспилотника в селе Вязовом пострадал один человек. Мужчина пас скот на окраине села, когда упал БПЛА. Он получил осколочные ранения верхних и нижних конечностей и грудной клетки.
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