В Белгороде система ПВО сработала по двум воздушным целям

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны сработала по двум воздушным целям над Белгородом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Последствия на земле уточняют оперативные службы", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков заявил, что на территории села Новая Таволжанка нет вражеских сил. Губернатор региона также опубликовал видео, по которому можно оценить ситуацию в этом населенном пункте.

До этого сообщалось, что под минометным обстрелом Вооруженных сил Украины оказалось село Грузское Борисовского района Белгородской области. Гладков уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

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