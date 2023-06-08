06:30Происшествия
В Белгороде система ПВО сработала по двум воздушным целям
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны сработала по двум воздушным целям над Белгородом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Последствия на земле уточняют оперативные службы", – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Ранее Гладков заявил, что на территории села Новая Таволжанка нет вражеских сил. Губернатор региона также опубликовал видео, по которому можно оценить ситуацию в этом населенном пункте.
До этого сообщалось, что под минометным обстрелом Вооруженных сил Украины оказалось село Грузское Борисовского района Белгородской области. Гладков уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.
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