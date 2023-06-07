ВСУ обстреляли село Грузское Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Село Грузское Борисовского района Белгородской области оказалось под минометным обстрелом Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Пострадавших в результате нет. Есть попадание снаряда на территорию сельхозпредприятия, повреждены кровля складского помещения и 11 тракторов.

Одновременно Шебекино накрыли из РСЗО "Град". Пострадавших также нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, что повлекло за собой возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается.

Ранее ВСУ обстреляли "Градами" центр села Графовка Шебекинского округа. В результате никто не пострадал. По словам Гладкова, часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры, а часть попала в частный сектор.

Есть прямое попадание во двор жилого дома. Там повреждены хозяйственная постройка и забор. Также осколками посечены фасады и окна еще двух частных домовладений.

Гладков также рассказал, что над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям. Никто не пострадал, однако в результате падения осколков повреждения получили три автомобиля. Всего по региону нанесли более 500 ударов.

Более 30 пострадавших при обстрелах Белгородской области остались в больнице