ВСУ "Градами" обстреляли центр села Графовка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли "Градами" центр села Графовка Шебекинского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В результате никто не пострадал. По словам главы области, часть снарядов упала в районе школы и Дома культуры, часть попала в частный сектор.

Есть прямое попадание во двор жилого дома. Там повреждены хозяйственная постройка и забор. Также осколками посечены фасады и окна еще двух частных домовладений.

Ранее Гладков рассказал, что над Белгородом сработала система ПВО по двум воздушным целям. Никто не пострадал, однако в результате падения осколков повреждения получили три автомобиля.

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Также он сообщил, что ВСУ выпустили в Белгородском районе по селу Журавлевка 33 артиллерийских снаряда. Кроме того, дважды атаковал дрон-камикадзе. Пострадавших нет. Повторные повреждения получили пять домовладений. Всего по региону нанесли более 500 ударов.

Более 30 пострадавших при обстрелах Белгородской области остались в больнице