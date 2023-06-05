ВСУ выпустили более 70 ракет по Новой Таволжанке под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска нанесли удары по Новой Таволжанке в Белгородской области, выпустив 70 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Об этом сообщил глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

"По Таволжанке за сегодня, до 08:30 утра, было… более 70 прилетов из РСЗО "Град" и свыше 15 – из ствольной артиллерии по городу Шебекино", – цитирует его РИА Новости.

До этого при обстреле населенных пунктов Безлюдовка и Новая Таволжанка погибли две женщины, двое мужчин получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы для наблюдения специалистами. Всего за 3 июня ВСУ ударили по Шебекинскому городскому округу более 500 раз.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Новую Таволжанку проникли члены украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). В населенном пункте шел бой.

Позже в Минобороны заявили, что ДРГ была обезврежена ударом российских служб. Группа диверсантов рассеялась и отошла с территории региона.



Две женщины погибли при новых обстрелах Шебекинского округа