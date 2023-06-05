Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:13

Происшествия

В Белгородском районе из-за атаки беспилотника загорелся энергетический объект

Фото: 123RF/sandsua

Энергетический объект горит в Белгородском районе из-за сброшенной с беспилотника взрывчатки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника", – написал он.

По его словам, обошлось без пострадавших. Оперативные службы работают на месте происшествия, отключения потребителей от энергосети нет.

Ранее Гладков сообщил о проникновении украинской ДРГ в село Новая Таволжанка вблизи российско-украинской границы.

В Минобороны РФ впоследствии заявили, что подразделения прикрытия госграницы РФ выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По данным ведомства, диверсанты вынудили отступить.

ДРГ Украины зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика