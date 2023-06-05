В Белгородском районе из-за атаки беспилотника загорелся энергетический объект

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Энергетический объект горит в Белгородском районе из-за сброшенной с беспилотника взрывчатки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника", – написал он.

По его словам, обошлось без пострадавших. Оперативные службы работают на месте происшествия, отключения потребителей от энергосети нет.

Ранее Гладков сообщил о проникновении украинской ДРГ в село Новая Таволжанка вблизи российско-украинской границы.

В Минобороны РФ впоследствии заявили, что подразделения прикрытия госграницы РФ выявили попытку украинской ДРГ переправиться через реку в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По данным ведомства, диверсанты вынудили отступить.

ДРГ Украины зашли в село Новая Таволжанка Белгородской области