Бельгия потребует от Украины объяснений из-за использования ее оружия под Белгородом

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МИД и Минобороны Бельгии "при первой возможности" обратятся к киевским властям за разъяснениями в связи использованием оружия бельгийского производства в Белгородской области украинской диверсионно-разведывательная группой, сообщает бельгийское издание Soir.

"Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений", – указывает издание со ссылкой на источники.

Как подчеркивают в Брюсселе, оружие предназначалось исключительно для использования украинскими вооруженными силами с целью "защиты своей территории и населения". Это также указывается в соответствующих документах.

Ранее Бельгия сообщала о передаче Украине штурмовых винтовок SCAR, ракет производства США класса "воздух-воздух" AIM-120, ручных противотанковых гранатометов M72, противотанковых боеприпасов и автоматического оружия местного производства.

Украинская ДРГ атаковала территорию Грайворонского городского округа Белгородской области в понедельник, 22 мая. К ликвидации членов группы привлекли силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и ФСБ.

По информации местных властей, в результате происшествия погибли двое человек. Один из них был жителем села Козинка. Еще одна женщина 1941 года рождения умерла от сердечной недостаточности при эвакуации населения на безопасное расстояние.

Российским силам удалось выдавить членов группировки и ликвидировать более 70 человек, заявили в Минобороны РФ.

Белгородский губернатор заявил, что идет бой с украинской ДРГ в Новой Таволжанке