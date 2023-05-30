В Белом доме заявили, что не поощряют удары Киева внутри РФ

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В Белом доме ознакомлены с сообщениями об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье и не поощряют удары по территории РФ, говорится в заявлении американского Совета по национальной безопасности.

"Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России", – приводит РИА Новости текст сообщения.

Как уточнили в Белом доме, США предоставляют Украине оборудование и проводят обучение, необходимое для возвращения утраченных территорий.

Утром 30 мая Минобороны Российской Федерации сообщило, что Киев предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. По данным ведомства, Украина совершила атаку на столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.

Также об этом инциденте рассказал Сергей Собянин. Мэр сообщил, что несколько зданий в столице получили разрушения после атаки беспилотников. Градоначальник добавил, что серьезно пострадавших после атаки БПЛА не было, за помощью к медикам обратились два человека.