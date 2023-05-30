Эксперты прокомментировали атаку беспилотников в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Тип беспилотников, которые атаковали Москву, нельзя определить без анализа их обломков. Об этом военный эксперт Михаил Чекмасов сообщил Москве 24.

"Какой конкретно тип дронов использовался сегодня при атаке на Москву, сказать трудно, за исключением того, что это дроны самолетного типа. <...> Чтобы установить конкретный тип, нужно его увидеть, посмотреть надписи, которые на нем есть, регистрационные номера и другие символы", – объяснил он.

Предположения о том, что использовались дроны UJ-22, остаются пока только догадками, добавил Чекмасов. Он отметил, что дальность применения дрона такого типа составляет около 800 километров. Эксперт еще раз подчеркнул, что всю информацию о БПЛА можно узнать, посмотрев на обломки.

У дронов UJ-22 нет каких-либо особенностей, которые позволили бы преодолеть систему противовоздушной обороны, уточнил специалист. Однако, по его словам, эти беспилотники имеют небольшие размеры, что делает их сложной целью. Кроме того, главное преимущество таких БПЛА заключается в том, что они способны летать на низкой высоте.

В свою очередь, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов считает, что украинские диверсанты запустили дроны с российской территории.

"Спецслужбам и контрразведке необходимо выявлять подготовки фактов подобных терактов. <...> Есть определенные графики работы системы ПВО, где-то есть провалы или слепые зоны", – заявил он в беседе с News.ru.

По словам Попова, враг, обнаружив слабые места, не упустит возможность воспользоваться ими.

Эксперт объяснил, что в некоторые районах ПВО охватывает лишь часть территории, и не все радиолокационные станции различного диапазона включаются одновременно. Он обратил внимание, что одна может работать с 09:00 до 12:00, другая – с 12:00 до 18:00, а третья включается, только если проходит сигнал на аварийное или оперативное вмешательство. Летчик отметил, что для включения всех систем сразу нужно много сил и средств.

Об атаке беспилотников на ряд зданий в Москве стало известно 30 мая. Сергей Собянин отметил, что в результате происшествия несколько зданий получили повреждения.

На время работ экстренных служб жителей нескольких подъездов в двух домах эвакуировали. Речь идет о зданиях, расположенных на Профсоюзной, 98 и на улице Атласова в ТиНАО.

Как позже сообщил градоначальник, серьезно пострадавших после атаки беспилотников не было. По его словам, за помощью к медикам обратились два человека.

В свою очередь, в российском министерстве обороны заявили, что Киев ударил по Москве восемью беспилотниками. СК РФ организовал проверку.

