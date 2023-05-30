СК организовало расследование по факту атаки беспилотников в Москве

Фото: телеграм-канал MASH

Следователи Следственного комитета организовали проверку по факту падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве, сообщается в телеграм-канале СК России.

В результате падения беспилотников несколько столичных зданий получили незначительные повреждения. Кроме того, российские средства ПВО сбили несколько БПЛА на подлете к столице.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают экстренные службы города.

Сергей Собянин сообщил, что утром 30 мая после атаки беспилотников разрушения получили несколько зданий в Москве. По словам мэра, в результате происшествия никто не пострадал.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в свою очередь, заявил, что система ПВО сбила в Подмосковье несколько беспилотников на подлете к Москве. Он попросил жителей, которые слышали звуки взрывов, сохранять спокойствие.