Беспилотники попали в два дома в Москве – СМИ

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Беспилотные летательные аппараты попали в два жилых дома в Москве. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

"Беспилотник попал в верхние этажи жилого дома на Профсоюзной, 98. Разрушены фасад и остекление дома. Пострадавших нет", – заявил собеседник агентства.

Второй беспилотник врезался в 24-этажный жилой дом на улице Атласова в ТиНАО, сообщил представитель экстренных служб. Там также обошлось без пострадавших, произошло разрушение фасада и остекления на верхних этажах.

Ранее сообщалось, что МЧС выясняет причины взрыва, из-за которого в жилом доме в Новой Москве выбило стекла на верхних этажах здания. Жители дома заявляли о нахождении обломков, похожих на части беспилотника.