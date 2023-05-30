МЧС выясняет причины взрыва в Новой Москве, где в многоэтажном доме выбиты стекла

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МЧС выясняет причины взрыва, который привел к тому, что в многоэтажном жилом доме в Новой Москве выбило стекла на верхних этажах здания. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС сообщает ТАСС.

"Поступила заявка о ЧП на улице Атласова, дом 11. Пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили по внешним признакам нарушение остекления на 25-м этаже. После вскрытия квартиры признаков пожара не обнаружено", – заявил представитель ведомства.

Причины и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

Очевидцы события рассказывают о звуке взрыва в момент происшествия. Кроме того, сообщается, что жители дома находят обломки, похожие на части беспилотника.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат упал в Тверской области у деревни Ерохино. Тогда обошлось без пострадавших, а на место происшествия прибыли специалисты.