Беспилотники атаковали здание нефтепровода в Псковской области

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Взрыв произошел в районе административного здания нефтепровода недалеко от деревни Литвиново Невельского района в Псковской области. По предварительным данным, объект атаковали два беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Он уточнил, что пострадавшие отсутствуют.

"Предварительно здание повреждено в результате атаки двух БПЛА", – указал глава региона.

По словам Ведерникова, в настоящее время на месте случившегося оперативные службы ведут работу. Окончательные выводы будут по итогам проверки оперативной группы.

В центре Краснодара рано утром 26 мая прозвучали два взрыва. Некоторые горожане утверждали, что заметили летавшие в небе беспилотники.

Позже Оперштаб региона сообщил, что, по предварительной информации, в результате взрыва, который был слышен в районе улицы Морской в Краснодаре, никто не пострадал

Также губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнил, что причиной утреннего происшествия на улице Морской в Краснодаре является падение двух беспилотных летательных аппаратов.