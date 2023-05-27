10:57Происшествия
Беспилотники атаковали здание нефтепровода в Псковской области
Фото: 123RF/davit85
Взрыв произошел в районе административного здания нефтепровода недалеко от деревни Литвиново Невельского района в Псковской области. По предварительным данным, объект атаковали два беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Михаил Ведерников.
Он уточнил, что пострадавшие отсутствуют.
"Предварительно здание повреждено в результате атаки двух БПЛА", – указал глава региона.
По словам Ведерникова, в настоящее время на месте случившегося оперативные службы ведут работу. Окончательные выводы будут по итогам проверки оперативной группы.
В центре Краснодара рано утром 26 мая прозвучали два взрыва. Некоторые горожане утверждали, что заметили летавшие в небе беспилотники.
Позже Оперштаб региона сообщил, что, по предварительной информации, в результате взрыва, который был слышен в районе улицы Морской в Краснодаре, никто не пострадал
Также губернатор региона Вениамин Кондратьев уточнил, что причиной утреннего происшествия на улице Морской в Краснодаре является падение двух беспилотных летательных аппаратов.
ПВО РФ сбила 28 украинских беспилотников в зоне СВО за сутки
Читайте также